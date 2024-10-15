Собянин: Расходы бюджета на развитие здравоохранения будут увеличены на 8%

До конца 2028 года в Москве сформируют новый каркас медпомощи На развитие столичного здравоохранения в 2025 году из бюджета Москвы будет выделено на 8% больше средств, таким образом, расходы составят 1,1 трлн руб.
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