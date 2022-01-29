Арман Оспанов проиграл Сальвадору техническим нокаутом

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Казахстанский боец ММА Арман Оспанов дебютировал в лиге Хабиба Eagle FC с поражения. Первый раунд «Сункар» забрал, после долгой разведки казахстанец перевел соперника, нанося урон.