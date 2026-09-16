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Царьград

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Жителей Подмосковья предупреждают о заморозках ночью и утром 17 сентября

Жителей Подмосковья предупреждают о заморозках ночью и утром 17 сентября

«Ожидаются заморозки от нуля до минус 1»: на Центральную Россию надвигаются холода.В ночь на четверг, 17 сентября, в Московском регионе и соседних областях ожидаются заморозки.

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