Момент попадания FPV-дрона в хвостовой винт зависшего Ми-28Н. Результат неизвестен, возможно винт просто срубил дрон без детонации.
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Момент попадания FPV-дрона в хвостовой винт зависшего Ми-28Н. Результат неизвестен, возможно винт просто срубил дрон без детонации.
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