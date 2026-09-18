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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Во время пресс-конференции Гатиятулина в Сочи объявили угрозу атаки БПЛА. Он ответил на все вопросы, после него с журналистами общался тренер сочинцев

После матча между «Сочи» и « Ак Барсом » (3:2) в Сочи объявили угрозу атаки БПЛА. Как сообщает «Бизнес Online», об этом объявили во время пресс-конференции главного тренера казанцев Анвара Гатиятулина .

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