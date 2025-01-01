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С 1 января прекратилась подача российского газа через Украину

С 1 января прекратилась подача российского газа через Украину

«Газпром» сообщил о прекращении подачи российского газа через Украину с 8:00 1 января 2025 года.В компании указали на то, что она лишена технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину.

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