Депутат Журавлёв призвал сбивать спутники Илона Маска

Немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что Россия на закрытых консультациях с Китаем якобы обсуждала уничтожение спутниковой группировки Starlink, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску.
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