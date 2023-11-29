Politico: спикер Рады Стефанчук в ближайшее время впервые посетит США

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук намерен посетить США с рабочим визитом. Поездка состоится в ближайшие дни, рассказал сам парламентарий в ходе интервью для американской газеты Politico.
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