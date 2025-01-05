Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 248 подписчиков

Близнецы уже ростом с папу: звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников показал подросших сыновей

Близнецы уже ростом с папу: звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников показал подросших сыновей

В новогоднем выпуске «Уральских пельменей» появились не только постоянные артисты. Так, Вячеслав Мясников вывел на сцену сыновей, которых и так редко показывает.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх