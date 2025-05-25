360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 286 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Почему безвременно погас"" журнал-ветеран "Огонёк"?  И никто не поскорбел?Мэр Москвы Собяни...
  • Владимир Свиридов
    Корка то вниз, то вверх. Херня какая-то.Эксперт по этикет...
  • Леонид
    Почему 2 года назад она не создана? Чего ждали?Путин объявил о с...

Экономист Иванова-Швец: недостающий стаж для пенсии можно купить или заработать

Экономист Иванова-Швец: недостающий стаж для пенсии можно купить или заработать

Если россиянам не хватило стажа для назначения страховой пенсии по старости, то они могут его купить или заработать Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх