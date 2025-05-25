Экономист Иванова-Швец: недостающий стаж для пенсии можно купить или заработать

Если россиянам не хватило стажа для назначения страховой пенсии по старости, то они могут его купить или заработать Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.