Юрий Ильинов

Президент РФ рассказал о том, что киевский режим относительно недавно запрашивал контакт с Москвой через Турцию В ходе пресс-конференции, которую провёл президент Владимир Путин по итогам саммита БРИКС в Казани, ему было задано несколько вопросов на украинскую тематику. В ряде случаев эти вопросы сводились к переговорному процессу. Отвечая на один из них, российский лидер озвучил во многом сенсационную информацию. По словам Владимира Путина, относительно недавно из Нью-Йорка с Москвой связался помощник президента Турции Реджепа Эрдогана. Турецкий представитель дал понять, что украинская сторона вышла на Турцию с предложением по осуществлению контакта с Российской Федерацией. Президент России заявил о том, что Кремль дал согласие на такого рода контакты при посредничестве Анкары. Владимир Путин: Но на следующий день главарь киевского режима вышел и сказал, что никаких переговоров не будет. Мы связались с турецкой стороной и указали на эти слова и Киева. Мы говорим: мы уважаем ваше стремление наладить диалог, но для начала же вам самим нужно разобраться со своими (украинскими) клиентами. Хотят они там идти на контакт или не хотят. Возможно, речь идёт о запросе со стороны Киева во время проходившегося недавно в США саммита НАТО. Российского президента журналистка бразильского канала Globo попросила по шкале от 1 до 10-ти дать свою оценку вероятности того, насколько реалистичным может быть реализация китайско-бразильского плана урегулирования украинского конфликта. Отвечая на этот вопрос, Путин отметил, что никаких оценок от одного до десяти поставить не может по той простой причине, что киевский режим ведёт себя и действует иррационально.