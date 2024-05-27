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Yuanhang H9 от Dayun выпущен по цене от 409 800 юаней

Yuanhang H9 от Dayun выпущен по цене от 409 800 юаней

Это чисто электрический кроссовер H9 от Yuanhang Auto. Всего было выпущено три модели с ценовым диапазоном 409 800 – 519 800 юаней (~5 млн – 6,4 млн рублей), доступные в трех вариантах дальности хода – 650 км, 840 км и 950 км.

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