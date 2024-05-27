Yuanhang H9 от Dayun выпущен по цене от 409 800 юаней

Это чисто электрический кроссовер H9 от Yuanhang Auto. Всего было выпущено три модели с ценовым диапазоном 409 800 – 519 800 юаней (~5 млн – 6,4 млн рублей), доступные в трех вариантах дальности хода – 650 км, 840 км и 950 км.
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