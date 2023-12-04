Победителей конкурса «Лучшие практики наставничества» наградят в Москве

Число участников этого профессионального соревнования растёт с каждым годом.фото: vk.com--> Финал всероссийского этапа конкурса «Лучшие практики наставничества» состоится в Москве 7 декабря благодаря нацпроекту «Производительность труда».
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