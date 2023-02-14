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Челябинские школьники начали шить шапки и варежки для бойцов СВО

Челябинские школьники начали шить шапки и варежки для бойцов СВО

Вещи отправят прямо на фронт.В челябинской гимназии № 63 заработало патриотическое объединение школьников "Дети Ангела".

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