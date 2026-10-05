Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Президент РФ Владимир Путин обратился к педагогам с поздравлением по случаю Дня учителя. В видеообращении глава государства тепло поздравил всех преподавателей и работников сферы образования, отметив их самоотверженный труд в деле обучения и воспитания молодёжи.