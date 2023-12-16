Метеорологи рассказали, какая погода будет в новогоднюю ночь

МОСКВА, 16 декабря, ФедералПресс. До любимого многими россиянами праздника осталось две недели. Метеорологи и климатологи поделились прогнозами на 31 декабря и рассказали, стоит ли ЦФО ждать морозов в новогоднюю ночь.
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