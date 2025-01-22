В Краснодарском крае ликвидируют должность замминистра образования, которую занимал оскандалившийся Сергей Урайкин

В Краснодарском крае ликвидируют должность замминистра образования, которую занимал оскандалившийся Сергей УрайкинСергей Урайкин, прославившийся тем, что нецензурно выражался и ругался на волонтеров в Анапе (видео есть в Сети) заявил, что его должность будет ликвидирована.