В США напомнили полякам о судьбе врагов России

Антироссийская позиция Польши уже очень дорого ей обошлась, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер во время трансляции в соцсети X.
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