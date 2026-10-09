Адвокат Кутузова: за повторный выброс мусора из окна грозит штраф

Адвокат, правозащитник, член Адыгейской Республиканской коллегии адвокатов Екатерина Кутузова рассказала, что за выброс мусора из окна многоквартирного дома гражданину может грозить штраф до 3 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мединский перед п...
- Авиация России по...
- GS Депутат объяснил,...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым