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Полковник Макгрегор назвал причину, по которой Украина потеряет Одессу

Полковник Макгрегор назвал причину, по которой Украина потеряет Одессу

Киевский режим лишится Одессы, если итоги саммита НАТО будут провокационными.Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, если саммит НАТО завершится провокацией, то президент Украины Владимир Зеленский потеряет Одессу.

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