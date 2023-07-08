Киевский режим лишится Одессы, если итоги саммита НАТО будут провокационными.Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, если саммит НАТО завершится провокацией, то президент Украины Владимир Зеленский потеряет Одессу.