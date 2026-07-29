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ИА Регнум

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Бывшему замминистра обороны Попову снизили срок наказания с 19 до 10 лет колонии

Бывшему замминистра обороны Попову снизили срок наказания с 19 до 10 лет колонии

Второй западный окружной военный суд снизил срок наказания с 19 до 10 лет колонии строгого режима бывшему заместителю министра обороны Павлу Попову,осужденному за взяточничество, мошенничество и другие преступления.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
А, СКОРО, С ВЕЩАМИ НА ВЫХОД ????? КРЫША ОТРАБАТЫВАЕТ ПОДЕЛЕННОЕ БАБЛО, УКРАДЕННОЕ У МО ????
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1 м.