Бывшему замминистра обороны Попову снизили срок наказания с 19 до 10 лет колонии

Второй западный окружной военный суд снизил срок наказания с 19 до 10 лет колонии строгого режима бывшему заместителю министра обороны Павлу Попову,осужденному за взяточничество, мошенничество и другие преступления.
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