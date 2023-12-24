Украинский комбат проговорился о всеобщей мобилизации 28 декабря в стране

В Эстонии считают, что “у Путина есть привычка портить Рождество”. У Кременной при помощи «Ланцета» уничтожен шведский танк Strv 122 В Сети появились снятые с беспилотника кадры сбитого российскими военными шведского танка Strv 122 (Leopard 2S).