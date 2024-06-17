В Чувашии наставники из полиции приняли участие в Дне открытых дверей в Детской полицейской академии

На базе Дворца детского и юношеского творчества г. Чебоксары при содействии наставников из Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республики проведен День открытых дверей в Детской полицейской академии.
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