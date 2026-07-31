Лоран Мекьес: «Ред Булл» приступит к работе над машиной для следующего сезона раньше, чем в прошлом году»

Руководитель « Ред Булл » рассказал, когда команда приступит к работе над болидом 2027 года. «Не знаю, что с остальными, но точно уверен, что в какой-то момент нам придется принять решение по поводу балансирования между работой в рамках проектов нынешнего и следующего года.