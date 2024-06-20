Региональные цифровые проекты в сфере дорожного хозяйства и безопасности представили на XI Международном Сибирском транспортном форуме

В Новосибирской области 19 июня стартовал XI Международный Сибирский транспортный форум. В течение трех дней проходят дискуссии по актуальным направлениям транспортной и дорожной инфраструктуры, организована выставка «Современный транспорт и инфраструктура», на которой представили цифровые проекты региона в сфере дорожного хозяйства и безопасности, а также другие отечественные разработки.