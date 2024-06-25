Китай затоваривает российский рынок своей автомобильной продукцией

С января по май 2024 года Китай экспортировал на зарубежные рынки 2,45 млн автомобилей. Основным импортером стала Россия, гласят данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA).
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