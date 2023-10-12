Алаудинов: военнослужащие и инструкторы из Израиля уезжают с Украины

Израильские военнослужащие и инструкторы, участвующие в боевых действия на стороне Вооруженных сил Украины, покидают страну и возвращаются обратно на родину, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире Первого канала.
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