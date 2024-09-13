Славянское Новолетие: возвращение к истокам празднования Нового года 14 сентября Ольга ВайленкоСовременные новогодние праздники, столь любимые в России, происходят из европейской традиции, закрепленной указом Петра I.
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