Бастрыкин потребовал доложить о проверке мигранта из Тольятти на дискредитацию армии

Публикации пестрят антироссийскими высказываниями и угрозами депутатам Госдумы.Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке по факту публикации в социальных сетях материалов, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России.
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