Зеленский пригрозил проверять «до секунды» намерения своих чиновников отдохнуть

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в четверг, 27 июля, комментируя лишение мандата отдыхавшего на Мальдивах депутата Юрия Аристова, заявил, что чиновников нужно проверять «до секунды», – сообщают украинские СМИ.