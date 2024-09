The Sims 5 отменена, античит в GTA Online, первый анонс для Switch 2…

Новый ролик Dead Rising Deluxe Remaster, EA не будет заниматься разработкой The Sims 5, в преддверии выхода Final Fantasy XVI на ПК продюсер игры Наоки Ёсида дал комментарий касательно пользовательских модификаций, Rockstar Games добавила в GTA Online систему BattleEye, 17 сентября состоялся релиз сюжетного дополнения к Prince of Persia: The Lost Crown под названием Mask of Darkness, китайская студия Pathea Games представила .