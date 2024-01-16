Британский наемник Эйден Эслин под Авдеевкой записал видео

Британский «пес войны» Эйден Аслин, который в 2022 году около Мариуполя попал в плен, но вместо расстрела по приговору суда был возвращен на родину по обмену пленными и обещал больше не воевать, вернулся в зону СВО.
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