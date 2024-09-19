Lada Aura, на которую пересадят чиновников, будет стоить от 3 млн рублей. Об этом сообщил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.
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Lada Aura, на которую пересадят чиновников, будет стоить от 3 млн рублей. Об этом сообщил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.