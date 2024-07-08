В "Аэрофлоте" работает более тысячи многодетных сотрудников

У сотрудников "Аэрофлота" более 16 тысяч детей, сообщила авиакомпания в своем Telegram-канале. "Особенно гордимся тем, что у нас работают более 1 тысячи сотрудников с многодетными семьями", - говорится в сообщении.
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