Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 065 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    То что СССР потерял,Запад быстренькр прибрал и приберает до сих пор.Причем это не к добру всё!Матвиенко рассказ...
  • Eduard
    Цари Росмии собирали земли,хранили её,а алкаши ои народа всё роздали и пропили.Хуже того нас называют оккупантами,вор...Матвиенко рассказ...
  • Eduard
    Именно сговор,Матвиенко рассказ...

На красноярском Севере ждут изменений по «поляркам»

На красноярском Севере ждут изменений по «поляркам»

В ходе заседания сессии Заксобрания шла речь еще о целом ряде тем, важных для жителей региона. Шаг навстречу Депутаты в первом чтении поддержали законопроект о персональных выплатах молодым специалистам в районах Крайнего Севера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх