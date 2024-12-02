На красноярском Севере ждут изменений по «поляркам»

В ходе заседания сессии Заксобрания шла речь еще о целом ряде тем, важных для жителей региона. Шаг навстречу Депутаты в первом чтении поддержали законопроект о персональных выплатах молодым специалистам в районах Крайнего Севера.
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