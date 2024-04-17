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  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
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Пугачева появилась в эфире Первого канала со слезами на глазах: «Круг друзей, к сожалению, сужается»

Пугачева появилась в эфире Первого канала со слезами на глазах: «Круг друзей, к сожалению, сужается»

15 апреля Алла Борисовна отпраздновала круглую дату: великой певице исполнилось 75 лет. Для многих поклонников этот день стал очень грустным, ведь теперь, когда Алла Борисовна в чужих краях и с определенной позицией, у них нет возможности разделить этот праздник со звездой.

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