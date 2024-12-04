Сотрудник Госавтоинспекции спас пенсионерку от мошенников

В МВД по Республике Татарстан со словами благодарности в адрес старшего инспектора ДПС отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Тукаевскому району старшего лейтенанта полиции Фидаила Фархутдинова и ведущего специалиста по обеспечению безопасности дорожного движения исполнительного комитета Тукаевского района за неравнодушие обратилась жительница Агрызского района.
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