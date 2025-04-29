Почему еще далеко до революции роботов? ИИ не может поймать вайб!

Искусственный интеллект пока не способен «считывать атмосферу» так же точно, как это делают люди. Новое исследование показало: ИИ плохо справляется с пониманием социальных взаимодействий в «динамичных ситуациях».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии