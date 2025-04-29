Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Почему еще далеко до революции роботов? ИИ не может поймать вайб!

Почему еще далеко до революции роботов? ИИ не может поймать вайб!

Искусственный интеллект пока не способен «считывать атмосферу» так же точно, как это делают люди. Новое исследование показало: ИИ плохо справляется с пониманием социальных взаимодействий в «динамичных ситуациях».

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