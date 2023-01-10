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Глава судейского комитета Испании заявил, что арбитры не будут давать интервью после матчей: «Уважаю Хави, но этого не делают ни в одной стране мира»

Глава судейского комитета Испании заявил, что судьи не будут давать комментарии после матчей. Луис Медина Канталехо ответил на предложение главного тренера «Барселоны» Хави обязать арбитров давать интервью после каждой игры.

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