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Немецкие депутаты выразили недоверие кабмину ФРГ из-за расследования теракта на «СП»

Немецкие депутаты выразили недоверие кабмину ФРГ из-за расследования теракта на «СП»

Немецкие парламентарии выразили сомнение по поводу того, что официальный Берлин проводит эффективный поиск заказчиков и исполнителей теракта на «Северных потоках».

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