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Рамблер

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Лазарева* раскрыла детали разговора с Масляковым о смерти

Лазарева* раскрыла детали разговора с Масляковым о смерти

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскрыла детали разговора с руководителем КВН Александром Масляковым о смерти.

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