Telegraph: Россия заблокировала порты Украины ракетой «Бандероль»

Россия с помощью новой крылатой ракеты «Бандероль» фактически заблокировала работу черноморских портов Украины.
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