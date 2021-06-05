Лиллард хочет, чтобы «Портленд» назначил Джейсона Кидда на пост главного тренера

Лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард хочет, чтобы клуб назначил Джейсона Кидда на пост главного тренера. «Джейсон Кидд является тем человеком, которого я хочу видеть во главе команды», – приводит слова Лилларда Yahoo! Sports.
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