Установлена личность подозреваемого в расправе над бойцом ММА

По подозрению в расправе над 21-летним бойцом смешанных единоборств Fight Nights Магомедом Мутаевым в Махачкале разыскивают восемнадцатилетнего уроженца Кумторкалинского района Надырхана Кадирханова, Дагестана.
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