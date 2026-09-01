Рэпер Моргенштерн заявил, что предлагал Бустеру насторожиться в романе с Диларой

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) рассказал в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), что у него был разговор со Славой Бустером о бывшей жене Диларе Зинатуллиной.