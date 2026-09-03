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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дегтярев о допуске легкоатлетов: «Тема допинга там закрыта. Поэтому сейчас только осталось политически открыть ворота»

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал о судебном процессе с World Athletics . «Судимся. Там идет сейчас судебное разбирательство.

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