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Аль-Наср — Аль-Таавун: прогноз на матч 18.08.2023, Чемпионат Саудовской Аравии, 2 тур

Аль-Наср — Аль-Таавун: прогноз на матч 18.08.2023, Чемпионат Саудовской Аравии, 2 тур

18 августа в городе Эр-Рияд состоится матч второго тура Чемпионата Саудовской Аравии по футболу. «Аль-Наср» на домашнем стадионе «МРСООЛ Парк» будет принимать «Аль-Таавун».

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