Минтранс РФ определил, кто будет нести ответственность в авариях с беспилотными автомобилями.

06.02.2024 [08:43] Законодателям стран с развитым автомобильным рынком рано или поздно предстоит сделать выбор в вопросе возложения вины в ДТП с участием беспилотных автомобилей, и Минтранс РФ уже подготовил законопроект, который описывает правила их эксплуатации на дорогах общего пользования в России, а также распределяет ответственность за ущерб, причинённый в результате аварий с их участием.