«Царь санкций» Минфина США побывал с делегацией Уиткоффа в Москве

В составе американской делегации, прибывшей в Москву на этой неделе, оказался не только спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, но и Джин Ланг — высокопоставленный чиновник Министерства финансов США, курирующий санкционную политику.