РИА Новости/Кирилл Брага Красочный праздничный салют прогремел на Мамаевом Кургане в Волгограде. Он был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), соответствующие кадры имеются в распоряжении РЕН ТВ.