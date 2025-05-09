РИА Новости/Кирилл Брага Красочный праздничный салют прогремел на Мамаевом Кургане в Волгограде. Он был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), соответствующие кадры имеются в распоряжении РЕН ТВ.
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