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Красочный праздничный салют прогремел на Мамаевом Кургане в Волгограде

Красочный праздничный салют прогремел на Мамаевом Кургане в Волгограде

РИА Новости/Кирилл Брага Красочный праздничный салют прогремел на Мамаевом Кургане в Волгограде. Он был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), соответствующие кадры имеются в распоряжении РЕН ТВ.

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